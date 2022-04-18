Мурманск, , 15:57 — REGNUM Уличный художник из Мурманска Павел Ненашев вместе с командой «Молодёжки ОНФ» сделал граффити изобразил ставшую уже народной героиней женщину, которая вышла с советским флагом к украинским военным. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Граффити с украинской бабушкой в Мурманске Молодежка ОНФ

Рисунок разместили на одном из жилых домов на улице Кирова. Павел помимо увлечения граффити, занимается волонтерством и состоит в команде «Молодёжка ОНФ» и вместе с добровольцами он реализовал уже не один проект. Например, в прошлом году, в честь Дня космонавтики уличный художник нарисовал большой портрет Юрия Гагарина на стенах педагогического колледжа Мурманска.

При этом граффити с бабушкой, давшей отпор военным ВСУ, Павел Ненашев рисовал два дня. По словам художника, несмотря на непростые погодные условия, реализовать проект удалось в намеченные сроки.

«Сегодня солнечно и относительно тепло, а когда мы только начинали рисовать, погода была не совсем подходящая. Краска застывала и руки замерзали. Поэтому рисовать было непросто», — отметил Ненашев.

Ролик стал не просто популярным. Поступок украинской бабушки – так называют ее пользователи соцсетей, люди восприняли как символ смелости и силы духа. Многие отмечают и благородство женщины, которая не стала топтать в ответ продуктовый пакет, а спокойно вернула его украинским военным.

В Мурманске появление граффити с украинской бабушкой вызвало позитивные отзывы. В выходные дни горожане с интересом наблюдали за работой художника.

«Порадовало, как реагировали прохожие. Улыбались и говорили «спасибо», мужчины подходили и жали руку», — рассказал уличный художник.

Напомним, героиня ролика из соцсетей – жительница одного из украинских сел. Вместе с мужем она вышла навстречу военным, которые пришли с гуманитарной помощью. Бабушка вынесла в руках флаг СССР и стала благодарить военнослужащих за освобождение Украины от нацистов. Но позже стало понятно, что перед ней – бойцы ВСУ. Один из военных забрал у женщины флаг и наступил на него. Тогда женщина вернула пакет с продуктами и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.

Знамя Победы в Великой Отечественной войне, с символикой флага СССР было водружено на здании Рейхстага в 1945 году. Для русского народа он традиционно являлся символом истории освобождения страны от фашистских захватчиков и борьбы с нацистской идеологией.