Ярославль, , 15:57 — REGNUM В Ярославле депутаты муниципалитета раскритиковали новую схему избирательных округов, которую внесла избирательная комиссия города. Вопрос народные избранники обсудили на заседании 18 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля City-yaroslavl.ru

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после ликвидации смешанной системы число округов выросло в два раза — с 19 до 38. Теперь в каждом округе будет только один депутат.

Избирком подготовил новые границы округов. Но в ходе заседания депутаты нашли в схеме ошибки. Депутат Евгения Овод обнаружила, что дом по адресу улица Папанина дом 8 корпус 2 находится сразу в двух округах одновременно.

«Это только то, что сейчас я визуально выделяю. Как такое может быть? Сколько ещё таких ошибок в документе, который мы сейчас должны утвердить, извините. Кто занимался анализом этого документа? Кто согласовывал перед вынесением депутатам? Как он потом будет исправляться?», — возмутилась Евгения Овод.

В ответ председатель горизбиркома Андрей Бурьяноватый сообщил, что в документе могут быть ошибки, что, однако, вызвало ещё большее возмущение у депутата. В спор вмешался председатель муниципалитета Артур Ефремов, уточнивший, что ошибка техническая и её сразу же учтут поправкой.

Депутат Константин Шлапак заявил, что новая схема ему непонятна.

«У меня тоже есть непонимание. У нас уже было разделение по участковым избирательным комиссиям (далее — УИК) в 2008 году. Там всё было понятно логически. Сейчас надёргали какое-то лоскутное одеяло, я сейчас смотрю округа, не могу понять, вот как Автозаводская номер21,23,29 — это начало «Пятёрки», объединяют с 1-й Жилой, 3-й Жилой — это конец «Пятёрки». Логики нет вообще. Как работать депутатам, я не понимаю! Я вот не буду поддерживать такую схему! Есть опыт — мы изобретаем велосипед. Есть опыт, отработан по УИКам, прикреплённым к школам. Здесь нагородили ради чего? Ради искусства что ли? Вы нам предлагаете на обсуждение схему, на которой ничего непонятно. Нет номеров округов, нет чётких границ», — высказался Константин Шлапак.

Поддержал коллегу и Сергей Калинин.

«Всё же прошу внести поправку. Я понимаю, что минимальное количество людей должно быть 10 тысяч 960 человек. Но! Присоединить к 30-му округу 1-ю Жилую и 3-ю Жилую, которые находятся в центре 29-го округа — это нецелесообразно. Предложение такое — 1-ю Жилую и 3-ю Жилую оставить в 29-м округе, а к 30-му, исходя из численности, буквально надо добавить максимум 50-100 человек, пусть любой дом присоединят на улице Добрынина», — предложил народный избранник.

Депутат Алексей Малютин отметил, что новая схема создана не для удобства переизбрания действующих депутатов и призвал принять новую схему. А председатель муниципалитета Артур Ефремов предложил коллегам подготовить поправки в документ на следующее заседание в мае.

Несмотря на бурное обсуждение, новая схема была принята депутатами.

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