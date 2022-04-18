Москва, , 16:20 — REGNUM Представители органов государственной власти Волгоградской области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2021 год, декларации опубликованы на сайте Совета Федерации. В целом доходы брянских сенаторов сопоставимы доходами за предыдущий 2020 год.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Николай Семисотов задекларировал 6,001 млн рублей (в 2020 году – 5,872 млн рублей). В собственности у политика по-прежнему есть три земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства, дом, квартира, автомобиль ВАЗ 21 060 и прицеп, а также 11 сельхозучастков в долевой собственности. Доход супруги сенатора за год увеличился с 31,9 тысячи рублей до 237,9 тысячи рублей.

Сергей Горняков заработал 5,78 млн рублей (в 2020 году – 5,66 млн рублей), он владеет участком, домом, погрузчиком и прицепом. Супруга сенатора задекларировала 14,039 млн рублей, что на 421 тысячу меньше, чем в 2020 году.