Москва, 18 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Галина Солодун за 2021 год заработала 5,8 млн рублей. Данные опубликованы на сайте Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

В собственности у сенатора есть земельный участок и две квартиры. По сравнению с 2020 годом, доход политика снизился более чем 3,5 раза – тогда Галина Солодун задекларировала 20,99 млн рублей.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Вадим Деньгин за год получил 5,9 млн рублей, что в целом сопоставимо с заработком за 2020 год (5,6 млн рублей). Доход супруги сенатора снизился со 142,6 тысячи рублей до 84,4 тысячи рублей.