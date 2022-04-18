Репино, , 16:01 — REGNUM Открытый после капитального ремонта Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино Санкт-Петербурга принял первого в нынешнем сезоне пациента — самца серого тюленя, найденного на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС, рассказали 18 апреля в пресс-службе Водоканала.

Спасенный самец серого тюленя пресс-служба Водоканала СПб

К берегу животное принесло сильным ветром, на остатках тающего льда. Сотрудники ЛАЭС заметили тюлененка, смогли сделать фото и видео, после чего позвонили на горячую линию «Фонда друзей балтийской нерпы» 699-23-99. Специалисты Фонда оценили состояние детеныша – ему требовалась незамедлительная помощь.

«В Центре животное осмотрели и приступили к лечению. В возрасте 1,5 месяцев щенок весит всего 11 килограммов – это втрое меньше нормы», — уточнили в пресс-службе.

Тюлененок находятся в очень тяжелом состоянии, кроме сильного истощения он страдает пневмонией и поражен глистами. Сейчас он находится под круглосуточным лечением и наблюдением специалистов в одном из индивидуальных боксов карантинного блока.

«Специалисты делают все возможное, чтобы малыш окреп и смог вернуться на волю», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Центр, не имеющий аналогов в России, работает на территории сооружений Водоканала в Репино с 2014 года.