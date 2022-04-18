Бердюжский район, Тюменская область, , 15:55 — REGNUM В Тюменской области все погорельцы из деревни Глубокой Бердюжского района временно размещены у родственников. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Горит трава (сс) BLMOregon

Двум семьям по их просьбе районные власти подберут жильё из маневренного фонда, пока не восстановят их дома.

Тюменский губернатор отметил, что у всех погорельцев разные жизненные ситуации.

«Не у всех в Глубокой были должным образом оформлены документы на недвижимость и землю. Поручил коллегам в правительстве области выяснить все моменты с регистрацией имущества и помочь землякам. Эта работа должна быть произведена в кратчайшие сроки», — уточнил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту пожара в деревне Глубокое Бердюжского района, где сгорели пять домов, возбуждено уголовное дело. Виновник возгорания разыскивается.

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