Владимир, 18 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 апреля выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 813 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 143 тыс. 810 пациентов, в том числе 244 – за последние сутки.

За весь период скончались 3415 человек. Подтверждено три новых летальных случая.