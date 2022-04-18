Кировск, Мурманская область, , 15:54 — REGNUM На прошлой неделе город Кировск Мурманской области стал центром притяжения титулованных спортсменов. Здесь в шестой раз состоялась «Хибинская весна» — международные соревнования, в которых приняли участие лучшие лыжники России, Белоруссии и Казахстана. Завершать спортивный сезон в Хибины приехали Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Максим Цветков, Александр Терентьев и Андрей Ларьков.

Жирная точка в конце сезона

По итогам соревнований лучшим среди мужчин оказался «король лыж» трехкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область. Среди женщин первой стала Екатерина Смирнова из Тюменской области.

Спортсмены тепло отозвались о гонке.

« Трасса хорошая, рабочая, есть хорошие подъемы, укатана тоже хорошо. Соревнования проходят на высоком уровне, спасибо организаторам», — сказал Сан Саныч Большунов.

«Очень классно подготовлена трасса, много снега! — отметила Екатерина Смирнова. — Здесь до сих пор настоящая зима, просто катаешься в удовольствие!».

Намоленное место для лыжников

Торжественное открытие соревнований состоялось в Ледовом дворце «Апатит — Арена» Кировска. Участников и гостей в видеообращении поприветствовала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она тепло поблагодарила организаторов гонки — компанию «ФосАгро» и администрацию города Кировска.

Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Фёдоров отметил, что победы российских спортсменов на Олимпиаде и других турнирах способствуют росту популярности лыжного спорта в стране.

«Хибинская весна» — большое событие в жизни Кировска, области и страны, — сказал Валерий Фёдоров. — После того, как наши замечательные лыжники успешно, победоносно выступили на Олимпиаде в Пекине, любителей этого вида спорта в нашей стране стало еще больше. А к нам, в Кировск, вновь приехали лучшие спортсмены страны! Мы вас любим, в вас верим, в то, что вы будете приносить новые победы во имя российского спорта».

Заслуженный тренер РФ Михаил Девятьяров рассказал журналистам, что в свое время на этих трассах он готовился к Олимпийским играм 2002 года и для него это «намоленное место».

«Я не впервые в Кировске и хорошо вижу, насколько динамично здесь развивается детский спорт и, в частности, лыжное направление, — отметил олимпийский чемпион, серебряный призёр олимпийских игр 1988 года Михаил Девятьяров. — И это заслуга не только опытных тренеров «ДРОЗДа» (сокращенное название платформы «Детям России – образование, здоровье и духовность», которую создала ФосАгро для развития детского спорта, творчества и дополнительного образования), но и замечательной инфраструктуры, в развитие которой компания «ФосАгро» ежегодно вкладывает значительные средства. Это создает прочную основу для того, чтобы будущие олимпийские чемпионы росли именно здесь, в Кировске».

Город активно развивается

ФосАгро давно работает над масштабным проектом по созданию спортивной инфраструктуры и развитию туризма в Кировске.

В регионе работает горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — самый высокогорный на Северо-Западе страны. Его трассы протяжённостью более 30 км сертифицированы FIS и используются для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Больше половины из них имеют искусственное освещение, что позволяет комфортно кататься даже в период низкой освещённости. Горнолыжный комплекс оснащен современными подъемниками разных типов — гондольно-кресельным, кресельным, бугельными, а также крытым ленточным.

В ноябре 2021 года «Большой Вудъявр» пополнился еще одним уникальным объектом – панорамным комплексом «Плато». Пятиэтажное здание из стекла и бетона, которое будто парит в воздухе, расположено на высоте 820 метров на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр. В трех зонах «Плато» (бар, ресторан и бистро) до 300 гостей одновременно смогут наслаждаться панорамными видами и аутентичными региональными блюдами.

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