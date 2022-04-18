Москва, 18 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Турция запускает новую авиакомпанию для перелета российских туристов в конце мая. Это очень важно, потому что турецкие курорты обладают большим весом в индустрии российского туризма, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

«Учитывая это, а также ограниченность международных путешествий в условиях санкций, создание турецкой авиакомпании для нужд российских туристов – это отличная поддержка для турсектора.

С другой стороны, повысится загруженность российских аэропортов, увеличится доля рейсов из регионов на курорты Турции, что благосклонно скажется на прибыли аэропортов.

В то же время для отечественных авиаперевозчиков данная новость может быть не такой оптимистичной – от тарифов и качества услуг, которые будет предлагать Southwind, будет зависеть уровень спроса на услуги российских авиаперевозчиков», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая компания будет базироваться в аэропорту курортного города Анталья. В первое время планируется эксплуатация пяти самолётов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.

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