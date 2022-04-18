Москва, 18 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Ряд сотрудников посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата, заявили 18 апреля в Министерстве иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

В МИД рассказали, что посол Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашён в министерство, где ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства республики в Москве.

Точное количество сотрудников дипмиссии, которым нужно покинуть Москву, в сообщении не называется. Ранее София выслала в Москву десять сотрудников российской дипмиссии.