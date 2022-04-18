Москва, , 15:59 — REGNUM Правительству России и Центробанку следует доложить о мерах, призванных не допустить ухудшение положения российских граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил 18 апреля на совещании по социально-экономическим вопросам.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства поручил подробно доложить о том, как в правительстве и Банке России видят дальнейшее развитие отечественной экономики, и какие меры нужны, чтобы не дать ситуации развиваться негативно.

«Не допустить ухудшение положения российских компаний и предприятий, граждан», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер назвал высокими показатели инфляции и поручил в таких условиях поддержать граждан, помочь им справиться с ростом цен.

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