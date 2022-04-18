Москва, , 15:52 — REGNUM В России кофе, скорее всего, подорожает в пределах 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал прогнозы о том, столкнется ли Россия с ростом цен на кофе.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дефицит уже есть – кофе сейчас мало. Сказываются засуха в Бразилии и задержка отгрузок из Вьетнама. А дефицит влияет на цену. Но кофе жителям РФ хватит, – сказал Кузнецов. – В России рост цен [на сырье] около 30% был обусловлен во многом не уходом иностранных производителей, а нехваткой кофейного зерна в мире. Дефицит произошел из-за климатических условий. В 2021 году, если помните, Бразилия сначала стояла в засухе, а потом замерзла, что сказалось на объеме производства. А Бразилия – основной поставщик кофе. Это привело к повышению биржевых цен на кофе во всём мире в два-три раза».

При этом эксперт подчеркнул, что рост стоимости сырья на 30% на цене конечного продукта отразится слабо, так как кофе – высокомаржинальный товар. По его мнению, скорее всего, кофе в России подорожает в пределах 10%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ приостановил работу итальянский производитель кофе и кофемашин.

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