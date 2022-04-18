Молдавия, , 15:50 — REGNUM Оборудование теплоэнергетической инфраструктуры Кишинёва необходимо срочно модернизировать, в противном случае есть риск, что город останется без отопления. Об этом 18 апреля сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

Ион Чебан Socialistii.md

Он подчеркнул, что компания Termoelectrica, которая занимается теплоснабжением Кишинёва, подчиняется не местным, а центральным властям. Мэр отметил, что в течение прошедшего отопительного сезона количество вынужденных остановок оборудования на ТЭЦ-1 выросло вдвое.

«Осенью есть риск возникновения серьёзной ситуации в результате некоторых принятых вами решений по Termoelectrica, когда Кишинёв может остаться без тепла, если не будет экстренного вмешательства в ремонт и модернизацию инфраструктуры тепловой энергетики», — заявил Чебан.

Напомним, в апреле в правительстве Молдавии сообщили, что разорвут контракт на ремонт энергоблоков с Termoelectrica с компанией «Силовые машины», входящей в Молдавско-российский консорциум. Организация выиграла тендер, но попала под антироссийские санкции.