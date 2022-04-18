Бухарест, 18 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии одобрила постановление о выделении 250 тыс. леев ($54 тыс.) на приобретение для нужд представителей высшего законодательного органа страны 600 противогазов. Об этом 18 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

В противогазе

Согласно официальной информации, акция проходит в рамках обновления базы средств индивидуальной защиты (СИЗ) депутатов в частности и укрепления обороноспособности сотрудников зданий госучреждений страны в целом.

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По некоторым данным, каждый третий военнообязанный чиновник в Румынии отказывается являться на сборы гражданской обороны, а каждый четвертый народный депутат не умеет обращаться с СИЗ.