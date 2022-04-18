Краснодар, , 15:50 — REGNUM Более сотни незаконных конструкций и капитальных объектов снесли в Краснодаре за последние два месяца, сообщил в телеграм-канале мэр Андрей Алексеенко.

Мэрия Краснодара Krd.ru

«За последние два месяца в Краснодаре снесли 24 капитальных объекта, 85 временных сооружений. С остановок убрали 57 рекламных конструкций. И это не считая капитальных строений, которые были снесены по решению суда», — написал Алексеенко.

Он добавил, что в ближайшее время будет убрано ещё около 300 рекламных конструкций в разных районах города.