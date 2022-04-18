Донецк, 18 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков получили ранения два мирных жителя. Об этом 18 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«В результате обстрела по ул. Рощинской получили ранения два человека. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что информация о попытках прорыва украинских боевиков с территории «Азовстали» в Мариуполе распространяется киевским режимом для поддержания морального духа ВСУ.