Подгорица, 18 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Бывшая председатель Верховного суда Черногории Весна Меденица была задержана 17 апреля поздно вечером в аэропорту Подгорицы, сообщает RTCG.

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Весна Меденица обвиняется в двух уголовных преступлениях — создании преступной организации и незаконном влиянии.

После ареста Меденице стало плохо, поэтому утром ее госпитализировали в отделение неотложной помощи Клинического центра Черногории.

Министерство юстиции, прав человека и меньшинств приветствовало арест бывшего председателя Верховного суда Весны Меденицы.

«Этот акт является положительным сигналом для судебной системы Черногории и началом более решительной и решительной борьбы с высоким уровнем коррупции и организованной преступностью. Результаты работы нового Прокурорского совета и Главного спецпрокурора становятся видны, и мы верим, что их будет все больше и больше», — отмечают в этом ведомстве.

Сын Весны Меденицы Милош недавно оказался в центре уголовного дела после того, как было установлено, что он якобы связан с контрабандой наркотиков и сигарет, при этом следствие связывает его преступную деятельность и с матерью.