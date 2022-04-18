Москва, , 15:48 — REGNUM Тот факт, что с обращением к премьер-министру РФ Михаилму Мишустину выступило сразу восемь ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, показывает, что эта проблема действительно важна для отрасли, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Фура (сс) Petr Magera

«Пятый санкционный пакет ЕС запретил въезд на территорию союза грузового транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии – пока они не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Россия пока не объявляла о зеркальных контрмерах, но Белоруссия уже сделала это – с 16 апреля 2022 года введен запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС.

Они должны следовать в отдельные пункты для перегрузки на российские и белорусские транспортные средства. По оценкам участников рынка, это привело к усугублению логистического кризиса.

Авторы документа полагают, что европейские перевозчики сейчас опасаются возить грузы в Россию из-за рисков введения зеркальных контрсанкций.

Беспрецедентно жесткие санкции западных стран, введенные вследствие военной операции России на Украине, и так наносят существенный удар по российской экономике вследствие разрыва все большего числа экономических связей.

Принимая решения о возможных контрсанкциях, нужно, по крайней мере, не усиливать общее негативное влияние регулятивных изменений на бизнес, потребительский рынок и экономику» — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они просят не запрещать ввоз на территорию страны пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы.

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