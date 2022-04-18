Москва, 18 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту геноцида жителей города Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР) возбудил Следственный комитет РФ. Об этом 18 апреля сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Отмечается, что с конца февраля 2022 года Вооружённые силы Украины и другие украинские формирования неоднократно вели огонь из различных типов вооружения по жилым кварталам города Счастье в целях уничтожения русских и русскоговорящего населения.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооружённом конфликте на стороне Украины, по статье 357 УК РФ («Геноцид»).

Уточняется, что из-за преступных действий украинских силовиков в городе погибли мирные жители, сотни человек были ранены. Точное количество погибших и пострадавших установят в ходе следственных действий.

Кроме того, повреждён как минимум 331 жилой дом. Часть из них полностью уничтожена. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения — газопровод, водопроводные сети, электроподстанция, детские сады, школы, заведения общественного питания.

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