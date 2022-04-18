Москва, 18 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил в ускорить переход внешней торговли страны на рубли и национальные валюты других государств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, «повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, а также создали препятствия для проведения расчетов». В связи с этим необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, уточнил глава государства.

«В том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о смысле антироссийских санкций, заявил, что «банкротство» России может обернуться дефолтом Европы, а рядовые европейцы выскажут Брюсселю мощную «благодарность» за гиперинфляцию.

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