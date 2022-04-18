Красногорск, 18 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Посевные работы на территории Подмосковья начнутся 25 апреля. Об этом 18 апреля сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов на совещании с участием губернатора Московской области Андреем Воробьевым.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

«На юге мы начинаем 25 апреля посевную кампанию, а на севере области — 5 мая», — сказал Филимонов.

Также чиновник отметил, что агропромышленный комплекс региона обеспечен семенами на 99%. При этом потребность в удобрениях на данный момент покрыта на 98%.