Москва, , 15:46 — REGNUM Спрос по ряду розничных товаров, на которые фиксировался ажиотаж, пришёл в норму. Об этом 18 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент считает верным решение не прибегать к ручному, искусственному регулированию цен на розничных рынках, предоставив право на поиск эффективных решений частному бизнесу. При этом ажиотаж, ранее фиксировавшийся на ряд товаров, сошёл, спрос вернулся в норму, а товарные запасы начали восстанавливаться.

Путин отметил общую стабилизацию в экономике и возвращение к прежним показателям курса рубля.