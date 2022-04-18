Москва, , 15:45 — REGNUM Переход внешней торговли России на рубли и национальные валюты других стран поручил ускорить российскому правительству РФ Владимир Путин 18 апреля в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, санкции Запада «повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, а также создали препятствия для проведения расчетов».

В связи с этим Путин указал на необходимость оказания максимального содействия российским предпринимателям в решении этих вопросов.

«В том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются.