Балаково, Саратовская область, 18 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В городе Балаково 47-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Несмотря на непризнание вины, суд приговорил его в 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Педофил

Установлено, что днем 15 сентября 2021 года 11-летняя девочка находилась около подъезда одного из многоквартирных домов в городе Балаково. Девочка ждала свою подругу, когда к ней подошел мужчина и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Ребенок, прибежав домой, рассказал о случившемся своему отцу. Он незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

ИА REGNUM ранее сообщало, 58-летнего жителя города Балаково признали виновным в совершении пяти эпизодов преступления против половой неприкосновенности ребенка.

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