Москва, , 15:42 — REGNUM Спрос на наличную валюту у российских граждан будет высоким только в первые дни после отмены ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Обмен валют

«Потом спрос на валюту пойдет на спад, поскольку у многих российских граждан сейчас наблюдается ощутимая просадка в доходах и запасе свободных наличных.

Но если кому-то нужно срочно купить валюту, лучше не ждать и делать это в первые дни, поскольку коммерческие банки с 9 апреля смогли накопить очень немного наличных.

Например, утром 18 апреля из сотни обменников по всей Москве продавали наличную валюту только 5-7 пунктов, и везде долларов и евро было достаточно мало или они уже закончились.

По мере стабилизации ситуации Центробанк РФ станет и дальше постепенно снимать прочие ограничения по покупке валюты и операциям с ней. Поэтому, кому валюта не нужна срочно, стоит немного подождать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту. Банки до 9 сентября смогут продавать гражданам наличную валюту.

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