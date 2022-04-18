Москва, 18 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В России юань так и не стал в глазах народа эффективным инструментом сбережений и диверсификации портфеля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Elec4.co.kr Юань

«Не думаю, что в РФ серьезно сократится количество граждан, имеющих запасы наличной валюты. Смысла продавать доллары и евро сейчас нет. Доходность по вкладам в иностранной валюте практически вернулась к январским показателям. Нести иностранные денежные знаки в банк тоже лишено особого смысла при таких маленьких процентах, — сказал Ковригин. — Что касается юаня, то, к сожалению, он так и не стал в глазах народа эффективным инструментом сбережений и диверсификации портфеля. Как бы ни пытались некоторые банки в частности предлагать весьма привлекательные ставки по вкладам в китайской валюте. Набор инструментов для инвестирования в юанях все равно остаётся ограниченным – ПИФы, структурные продукты, прямой доступ на китайские биржи в рамках российской юрисдикции найти почти невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, что отношение жителей РФ к доллару стало более противоречивым.