Липецк, , 15:39 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

18 апреля выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом – на два меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 148 тыс. 206 случаев заражения.

За весь период наблюдения 142 тыс. 551 человек выписан после курса лечения, в том числе 94 – за последние сутки.

За весь период скончался 3651 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев.