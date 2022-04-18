Москва, 18 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Ключевой задачей для российской экономики должно стать обеспечение устойчивости финансовой системы. Об этом 18 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам президента, ключевой задачей является обеспечить долгосрочную устойчивость финансовой системы на федеральном и региональном уровнях.

Путин отметил общую стабилизацию в экономике и возвращение курса рубля к показателям начала года. Также президент потребовал поддержать внутренний спрос, не допустив его сжатия.