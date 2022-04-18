Москва, , 15:38 — REGNUM В настоящее время товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются. Об этом 18 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После недолгого ажиотажа по ряду товаров — а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда — розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», — сказал он.

Кроме того, российский лидер отметил, что ситуация в российской экономике в данный момент стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням, которые наблюдались в начале текущего года.

Также Путин указал на то, что инфляция в России также стабилизируется, однако уточнил, что цены в стране выросли и потому необходимо помочь гражданам РФ справиться с инфляционной волной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия смогла выдержать беспрецедентное давление санкциями западных стран против нашей страны.