Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Владельцы парома «Принцесса Анастасия» заявили, что вопрос запуска пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом обсуждается, но об использовании именно этого круизного парома пока речи не шло. Об этом 18 апреля сообщил генеральный директор компании MOBY SPL Сергей Котенев, сообщает издание «Невские новости».

Анастасия КИСПб Пассажирский порт, Санкт-Петербург

Гендиректор компании отметил, что об обсуждении использования парома «Принцесса Анастасия» для регулярного маршрута между двумя городами он узнал впервые из средств массовой информации.

«От вас вторых слышим, что «Принцессу Анастасию» рассматривают на эту линию. У нас пока такой информации нет. Мы прорабатываем вопрос совместно с Калининградской областью. Но, какое судно будет работать и будет ли вообще, такой информации у нас нет», — отметил Сергей Котенев.

В компании отметили, что «Принцесса Анастасия» в рамках контракта находится в порту Мурманска. В данный момент паром используется как плавучая гостиница.

По своим характеристикам паром можно использовать не только для пассажирских перевозок. Судно можно использовать и для транспортировки грузов.

Напомним, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что «Принцесса Анастасия» может связать Петербург и Калининград. Администрация региона обсуждает сотрудничество с MOBY SPL.