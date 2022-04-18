Париж, , 15:36 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подтвердила желание создать «правительство национального единства», передает BFM TV.

Марин Ле Пен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В эфире France Bleu Марин Ле Пен подтвердила свое желание создать «правительство национального единства», в котором, если она победит на выборах, будут представители «определенно правых и совершенно определенно левых сил».

Марин Ле Пен подчеркнула, что хочет «взять лучшее от правых и лучшее от левых».

Как сообщало ИА REGNUM, баллотировавшийся в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выразил сожаление по поводу стремления упразднить дипломатический корпус.

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