Красногорск, , 15:35 — REGNUM Новые меры поддержки бизнеса вводят на территории Подмосковья. Об этом 18 апреля заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на заседании регионального правительства.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые виды помощи станут доступны для подмосковных предпринимателей с 25 апреля. Речь, в частности, идёт о субсидиях на процентные ставки по кредиту для проектов по импортозамещению.

«Эту дельту мы сами компенсируем банкам напрямую. Ставка будет 10,9% годовых. Для отдаленных территорий – 9%, для остальных инвесторов – 10%», — пояснила Зиновьева.

Еще одна новая мера поддержки – компенсация половины расходов на покупку оборудования. Также представители областного бизнес-сообщества смогут рассчитывать на субсидию в размере 70% от первого лизингового платежа по договорам лизинга.

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