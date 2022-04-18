Чухлома, Костромская область, 18 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Суд оштрафовал предпринимателя, продававшего футболки с изображением листьев конопли в городе Чухломе. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Uriston.com Штраф

С заявлением в полицию обратились возмущенные покупатели, вслед за ними в магазин пришли полицейские. Они пришли к выводу, что растительные изображения на футболках «очень схожи» со структурой листьев конопли и составили на предпринимателя протокол по статье «пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств».

Рассматривая дело, суд пришёл к выводу, что предприниматель «не мог не осознавать» вредоносное действие футболок и назначил ему минимальный штраф в размере 40 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.