Симферополь, , 15:35 — REGNUM В Республике Крым рассчитывают, что в курортный сезон 2022 года регион посетит не меньше туристов, чем в 2021 году. Об этом заявил 18 апреля журналистами глава республиканского минкурортов Вадим Волченко.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ждем успешный и напряженный туристический сезон. Дополнительные сложности, безусловно, создает логистика, однако, в летний период это будет менее заметно, потому что больше 60% туристического потока мы получаем с помощью автомобильного транспорта. Сейчас удвоилось количество туристов, которые приезжают по железной дороге, в общем, мы надеемся, что эта ситуация компенсируется и ждем восстановления авиасообщения, безусловно», — приводит слова Волченко «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в 2022 году регион ожидает «рекордный турпоток».