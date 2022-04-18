Сеул, 18 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Новая администрация Южной Кореи будет проводить сбалансированную политику в отношении КНДР, основанную на здравом смысле. Об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел страны Пак Чин.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 18 апреля в ходе встречи с журналистами.

«Правительство приложит усилия для денуклеаризации Северной Кореи, установления мира и стабильности на Корейском полуострове, сочетая давление и убеждение», — заявил Пак Чин.

Кандидат на пост главы МИД Южной Кореи отметил, что новая администрация не будет продолжать политику уходящего президента Мун Чжэ Ина, поскольку она не приносит результата.

«Она исчерпала свои возможности, и теперь невозможно предотвратить продолжающиеся провокации Северной Кореи только с помощью политики примирения. Необходимо значимое изменение направления наших действий», — добавил он.

Пак Чин раскритиковал последние ракетные пуски, которые произвела Северная Корея, и заявил, что они подрывают мир и стабильность в регионе.

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Он также добавил, что новое правительство Южной Кореи будет стремиться укрепить отношения с США, чтобы сформировать всеобъемлющий стратегический союз.