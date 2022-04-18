Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Грузия не будет страной, которая помогает России обходить санкции. Об этом 18 апреля заявил журналистам спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

Он возглавлял грузинскую делегацию в Киев. Там обсуждались двусторонние отношения, а также антироссийские санкции.

«Председатель парламента Украины также отметил, что, в том числе, к международным финансовым регуляциям Грузия, как часть международной системы, разумеется, присоединяется автоматически, и каких-либо претензий в этом плане не существует», — сказал Папуашвили.

По словам грузинского политика, на встрече также привели доводы о том, что Грузия не сможет ввести санкции, которые были бы ощутимы для России.

Напомним, на прошлой неделе делегация депутатов парламента Грузии посетила Киев. Это было сделано после сильного давления грузинской оппозиции, которая добилась ужесточения политики Тбилиси в отношении Москвы.