Москва, 18 апреля 2022, 15:33 — REGNUM Санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась, заявил 18 апреля президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что «можно уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ формулирует и прорабатывает ответные меры на санкции Запада.
Читайте также: Песков рассказал о подготовке ответных мер на санкции Запада