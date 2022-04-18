Москва, , 15:33 — REGNUM Санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась, заявил 18 апреля президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — сказал глава государства на совещании по социально-экономическим вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что «можно уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ формулирует и прорабатывает ответные меры на санкции Запада.

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