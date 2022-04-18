София, 18 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Члены экипажа болгарского сухогруза «Царевна», который на протяжении последних 50 дней оставался в порту Мариуполя, прибыли в Варну. Об этом 18 апреля сообщает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, моряки прилетели из Сочи специальным авиарейсом рейсом борта №2 правительства Болгарии. Ранее при посредничестве болгарского премьер-министра Кирила Петкова они были эвакуированы из Мариуполя через Донецк.

В Варне 15 моряков были встречены представителями кабмина Болгарии во главе с К. Петковым.

«Я благодарю все учреждения, службы и министерства нашей страны и зарубежных чиновников за прекрасно организованную акцию», — резюмировал К. Петков.