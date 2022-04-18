Москва, 18 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Озабоченность ряда производителей продовольствия, использующих в производстве некоторые виды европейского сырья, которым сложно быстро найти замену и наладить логистические цепочки, вполне понятна и оправданна, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Alf van Beem Грузовик

«Но стоит понимать, что нельзя защищать интересы одних российских компаний за счет убытков других.

Российские автоперевозчики, которых сейчас выбросили с европейских дорог, уже несут потери, при этом сторона, которая им этот удар нанесла, если не ввести встречный запрет останется безнаказанной.

Это в корне неверно и может породить у Запада желание ввести ещё какие-то санкции, от которых может пострадать российский бизнес.

А главное, если такого запрета не вводить, у наших потребителей и не появится стимула искать альтернативные источники поставок сырья.

Понятно, что быстро переориентироваться на новых поставщиков сложно, но на переходный период вполне возможен компромисс.

Например, российские перевозчики могут везти грузы до границы, где смогут передать груз европейцам, а те свой, в свою очередь, им.

Естественно, для этого потребуются определенные законодательные поправки и расширение логистической инфраструктуры при таможнях, но это все проблемы решаемые», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, производители продуктов питания, включая Союз производителей пищевых ингредиентов, Ассоциацию производителей пива, «Союзмолоко», Руспродсоюз и «Союзнапитки», написали обращение к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в Россию пищевых ингредиентов европейскими грузовиками.

Читайте также: Производители продуктов просят не закрывать въезд в Россию фур из Европы