Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший оперуполномоченный уголовного розыска городского управления МВД России. Он обвиняется в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР 18 апреля.

Уголовное дело Ktr.su

Следователи полагают, что в сентябре 2021 года полицейский получил от знакомого 800 тыс. рублей за якобы не привлечение последнего к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При этом решение данного вопроса не входило в круг полномочий обвиняемого, а передавший деньги ростовчанин подлежал привлечению к административной, а не уголовной ответственности.

Полицейский был уволен из органов внутренних дел.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.