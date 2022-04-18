Москва, , 15:28 — REGNUM Россия смогла выдержать беспрецедентное давление санкциями западных стран против нашей страны. Об этом 18 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также российский лидер уточнил, что попытка стран Запада осуществить в России с помощью санкционных мер коллапс банковской системы и устроить дефицит товаров не удалась.

При этом Путин добавил, что после недолгого ажиотажа спрос в России снова вернулся к нормальному состоянию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на переговорах лидеров Швейцарии и Японии была достигнута договорённость об усилении антироссийских санкций.