Казань, 18 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В столице Татарии в одном из производственных цехов обнаружили тела двоих мужчин, еще одного человека с симптомами отравления госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Тела 29-летнего и 33-летнего рабочих с признаками отравления неустановленным веществом были обнаружены в помещении цеха одного из предприятий по улице Лебедева утром 16 апреля.

По предварительным данным, незадолго до случившегося рабочие употребляли наркотическое средство. С места происшествия изъяли свертки с неустановленным веществом, которые передали экспертам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году ликвидировали 12 наркопритонов.

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