Москва, 18 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоятся 19 апреля в Москве. Они будут посвящены в том числе ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает 18 апреля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

Пашинян прибывает в Москву с официальным визитом. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

«Будет рассмотрен также ход реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе», — уточнили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле Пашинян заявил, что Россия и Европейский союз готовы помочь Армении и Азербайджану в работах по делимитации и демаркации границы.

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