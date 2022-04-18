Мюнхен, Германия, 18 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» ведёт переговоры с полузащитником Томасом Мюллером о продлении контракта. Об этом 18 апреля сообщил журналист Филипп Кесслер в Twitter.

Fcbayern.com Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер (слева)

«У нас хорошие переговоры. Обе стороны хотят продлить контракт. Я верю, что в конце концов решение будет найдено», — сказал Мюллер.

Текущий контракт 32-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2008 года. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным победителем клубного чемпионата мира, а также шесть раз выиграл Кубок Германии и семь раз – Суперкубок страны.