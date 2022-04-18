Кемерово, , 15:27 — REGNUM В Кемеровской области приняты предложения по введению новых антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями предпринимательского сообщества. Все предложенные меры — результат нашей активной совместной работы, — прокомментировал глава Кузбасса Сергей Цивилёв. — Важно, что все предложения были разработаны в максимально сжатые сроки и позволят бизнесу активно развиваться, а в перспективе будут созданы новые импортозамещающие производства».

Так, предлагается снизить с 10% до 5% ставку по налогу на прибыль при применении инвестиционного налогового вычета, установить право на применение инвествычета, разрешить предприятиям вычитать из налога на прибыль средства, направленные на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, снизить на 50% налог на имущество в наиболее пострадавших от введения санкций отраслях, снизить ставки единого сельскохозяйственного налога и так далее.