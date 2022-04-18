Москва, , 15:25 — REGNUM Несмотря на те эпохальные изменения в системе международной торговли, которые сейчас происходят на фоне беззаконных западных санкций против России, Банк России сохраняет в целом свой курс на искусственное занижение курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предполагается, что таким образом обеспечивается защита российского рынка от дешевого импорта, высокая рентабельность экспортных компаний, наполняемость бюджета.

Меры, предпринятые после начала специальной военной операции для стабилизации курса национальной валюты и предотвращения бегства капиталов, носят временный характер, и по мере того, как рубль будет укрепляться, их будут отменять.

Вероятно, ЦБ будет удерживать курс рубля в районе заложенного в бюджет уровня 79 рублей за доллар.

И это несмотря на то, что накапливать доллары и евро для российских экспортеров, которые могут в любой момент попасть под санкции, нет никакого смысла, а после тех мер, которые ввели против России США и их сателлиты, защитить интересы наших производителей вполне можно введением зеркальных мер против импорта из этих стран.

Более того, этот подход противоречит и курсу на перевод значительных объемов международной торговли в рубли и валюты стран-партнеров. Ведь продавать товары за слабый рубль и контрагентам не очень интересно.

Смягчение условий валютных операций для частных лиц сейчас, определенно, не является самой острой необходимостью.

Вывод значительных средств из страны для основной массы населения не очень актуален, а вот риск того, что российские граждане, скупившие сейчас доллары и евро, впоследствии испытают сложности с их использованием, довольно высок.

Но, тем не менее, чиновники ЦБ спешат защитить интересы незначительной прослойки богатых, вместо того чтобы заниматься реально важными делами, в том числе предотвращением манипуляций с российскими ценными бумагами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам.

Читайте также: Банк России возобновил для банков возможность продажи валюты гражданам