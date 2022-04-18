Москва, 18 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Несмотря на те эпохальные изменения в системе международной торговли, которые сейчас происходят на фоне беззаконных западных санкций против России, Банк России сохраняет в целом свой курс на искусственное занижение курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Предполагается, что таким образом обеспечивается защита российского рынка от дешевого импорта, высокая рентабельность экспортных компаний, наполняемость бюджета.

Меры, предпринятые после начала специальной военной операции для стабилизации курса национальной валюты и предотвращения бегства капиталов, носят временный характер, и по мере того, как рубль будет укрепляться, их будут отменять.

Вероятно, ЦБ будет удерживать курс рубля в районе заложенного в бюджет уровня 79 рублей за доллар.

И это несмотря на то, что накапливать доллары и евро для российских экспортеров, которые могут в любой момент попасть под санкции, нет никакого смысла, а после тех мер, которые ввели против России США и их сателлиты, защитить интересы наших производителей вполне можно введением зеркальных мер против импорта из этих стран.

Более того, этот подход противоречит и курсу на перевод значительных объемов международной торговли в рубли и валюты стран-партнеров. Ведь продавать товары за слабый рубль и контрагентам не очень интересно.

Смягчение условий валютных операций для частных лиц сейчас, определенно, не является самой острой необходимостью.

Вывод значительных средств из страны для основной массы населения не очень актуален, а вот риск того, что российские граждане, скупившие сейчас доллары и евро, впоследствии испытают сложности с их использованием, довольно высок.

Но, тем не менее, чиновники ЦБ спешат защитить интересы незначительной прослойки богатых, вместо того чтобы заниматься реально важными делами, в том числе предотвращением манипуляций с российскими ценными бумагами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам.

Читайте также: Банк России возобновил для банков возможность продажи валюты гражданам