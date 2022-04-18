София, , 15:25 — REGNUM Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на центральные и северо-восточные районы Болгарии, сотни населенных пунктов оказались блокированы от внешнего мира. Об этом 18 апреля сообщает БТВ.

Снегопад kristamonique

По предварительной информации, на данный момент закрыто движение на перевале Шипка (Казанлыкская область), Троянском перевале (Пловдивская область), а также Перевале Республики (Велико-Тырновская область). На некоторых участках снежный покров превышает уровень в 1,2 метра.

Сообщается о нескольких пострадавших туристах. Все указанные лица госпитализированы, состояние их здоровья опасений не вызывает.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.