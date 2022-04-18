Кабул, 18 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Спустя почти восемь месяцев после реставрации Исламского Эмирата в Афганистане министерство внутренних дел сообщает, что разработка униформы для сил безопасности завершена и обмундирование будет выдаваться после Рамадана.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Представитель министерства внутренних дел Абдул Нафи Такур заявил: »Разработка униформы полиции Исламского Эмирата завершена, и процесс распределения начнётся после Ид-аль-Фитр. В первую очередь форма будет роздана моджахедам в Кабуле, а затем моджахедам в провинциях».

Некоторые жители столицы говорят, что отсутствие униформы у эмиратских сил вызвало проблемы, в том числе вооружённые ограбления населения.

«Мы просим Исламский Эмират предоставить органам безопасности специальную форму», — сказал житель столицы Забих.

«Исламский Эмират должен выдать униформу силам безопасности, чтобы различать воров и военнослужащих, а также предотвращать использование преступниками имени сил безопасности при вооружённых ограблениях», —отметил житель Кабула Мохаммад Исмаил.

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Ряд военных экспертов считают наличие униформы важным фактором снижения уровня преступности в стране и говорят, что наличие униформы обозначит различие между силами безопасности и обороны.

«Без униформы, по сути, создаётся некая недисциплинированность в обществе, что разрушает доверие к тем, кто носит оружие», — считает военный эксперт Асадулла Надим.

Садык Шинвари, военный эксперт, сказал: »Выдача новой формы афганской полиции, помимо снижения уровня преступности в стране, также приведёт четкому различию между отдельными лицами и сотрудниками службы безопасности».

Официальные лица Исламского Эмирата неоднократно заявляли, что они выдадут форму силам обороны и безопасности Эмирата, но спустя почти восемь месяцев с момента возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, эмиратские силы ещё не получили указанную форму.