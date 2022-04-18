Вашингтон, 18 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Пользователи Сети раскритиковали актёрскую игру Виолы Дэвис, сыгравшую Мишель Обаму, супругу экс-президента США Барака Обамы, в сериале «Первая леди». Об этом 18 апреля пишет The Sun.

Скриншот т/с «Первая Леди». Реж. Аарон Кули. 2022 год Виола Дэвис в роли Мишель Обамы

По словам поклонников Обамы, Дэвис «оскорбительно» изобразила бывшую первую леди. Им не понравилось, как актриса передала мимику супруги политика — её поджатые губы назвали «утиным лицом».

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Первая леди» состоялась 17 апреля 2022 года на телеканале Showtime. Шоу предлагает переосмыслить «американское руководство сквозь призму первых леди» — в десяти эпизодах рассказывают истории Мишель Обамы (Виола Дэвис), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Элеоноры Рузвельт (Джиллиан Андерсон).